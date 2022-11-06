ضبط مواطن يزرع القنب بمنزله في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء جهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية أمس السبت، من مداهمة أحد المنازل الواقعة في شارع الأربعين بمدينة سبها، والعثور على نباتات مزروعة داخل سياج المنزل يشتبه في كونها نبات القنب الهندي.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن فريق تحقيق مشكلا بالفرع داهموا على تمام الساعة السابعة صباح أمس، أحد المنازل في شارع الأربعين بمدينة سبها، بعد أخذ إذن النيابة العامة سبها، حيث عثروا على نباتات مزروعة داخل سياج المنزل يشتبه في كونها نبات القنب الهندي (ماريغوانا).

اعترافات المتهم بعد ضبطه

وبحسب البيان، تعود ملكية المنزل إلى «ع. د . م»، ليبي الجنسية يبلغ من العمر حوالي (40 سنة)، وبالتحقيق معه اعترف المتهم بما نسب إليه من زراعة القنب الهندي داخل سياج بيته منذ ما يقارب السنة، مضيفا أن من أشرف على زراعتها شخص يدعي «أ . ف» الملقب (فرانسيسكو) سوداني الجنسية.

وبعد استكمال إجراءات القبض والضبط وجمع الاستدلالات، جرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص .

نبات «الماريغونا» الذي عثر عليه مزروعا بمنزل في سبها. (البحث الجنائي)

أعضاء البحث الجنائي ينقلون نبات «الماريغونا» الذي عثر عليه مزروعا بمنزل في سبها. (البحث الجنائي)