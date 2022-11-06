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انتقدت اتفاق أنقرة مع «الوحدة».. اليونان تدعو تركيا للاقتداء بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 03:43 مساء
انتقدت اتفاق أنقرة مع «الوحدة».. اليونان تدعو تركيا للاقتداء بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس. (أرشيفية: الإنترنت)
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جدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، انتقاده للاتفاق المبرم الشهر الماضي بين تركيا وحكومة الوحدة المؤقتة، بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ويستند الاتفاق إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين البلدين في عام 2019 والذي أدانته اليونان وقبرص وانتقدته مصر وإسرائيل، كما رفض مجلس النواب الاتفاق.

وفي رسالة بالفيديو خلال مؤتمر حول الطاقة والأمن عقد في أثينا، قال دندياس إن اتفاقية 2019 - التي تتجاهل الجزر اليونانية، لا سيما جزيرة كريت، بين ليبيا وتركيا،«لا تتحدى القانون الدولي الأساسي فحسب، بل أيضا المبادئ الأساسية للجغرافيا»، قائلا: «كنا سعداء لرؤية أن العديد من الدول قد خرجت للتنديد بها على الفور»، وفق ما نقلت جريدة «إكثيميريني» اليونانية اليوم الأحد.

إشادة باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
وأشاد وزير الخارجية اليوناني أيضًا باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والذي جرى توقيعه بين القادة اللبنانيين والإسرائيليين في أواخر أكتوبر، وشهد حالة ترحيب لأنه «حقق قدرًا من التوافق بين الطرفين المتنافسين بينما يتطلعان إلى استكشاف الطاقة».

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وقال دندياس: «نحيي شجاعة ورؤية إسرائيل ولبنان ونأمل أن تغتنم دول أخرى في المنطقة هذه الفرصة وتحذو حذوهم».

واعتبر أن هذا هو الطريق إلى السلام والاستقرار والازدهار ولسوء الحظ، ليس هذا هو المسار الذي يتبعه الجميع، حسب قوله، في إشارة إلى تركيا.

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