الدبيبة يكلف عماد الطرابلسي تسيير مهام وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تكليف وكيل وزارة الداخلية عماد الطرابلسي، تسيير مهام وزارة الداخلية موقتًا.

جاء ذلك في رسالة من الدبيبة إلى الطرابلسي، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها.

وفي يوليو الماضي، قرر الدبيبة، تكليف وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، تسيير مهام وزارة الداخلية بعد إقالة الوزير السابق خالد مازن على خلفية اشتباكات بالعاصمة طرابلس.

وفي 16 أكتوبر، تسلَّم وكيل عام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد مصطفى الطرابلسي مهام عمله رسميًا بديوان الوزارة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (429) لسنة 2022 بشأن تسمية وكيل عام لوزارة الداخلية.