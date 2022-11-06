رسالة من «تيار الحكمة» العراقي بعد لقاء مع القائم بالأعمال الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

التقى القائم بالأعمال الليبي السفير الصيد علي، اليوم الأحد في بغداد، مسؤول ملف الشؤون العربية في تيار «الحكمة» العراقي محمد أبو كلل.

ونقل أبو كلل في تدوينة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعوة تيار الحكمة «كافة القوى الليبية إلى دعم الاستقرار الفوري لليبيا، والسعي إلى خروجها من الحالة الانتقالية وتلبية تطلعات الشعب الليبي، والاستفادة من ثرواته وموقعه المتميز».

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ماذا دار في مباحثات القائم بالأعمال الليبي مع مسؤول بتيار الحكيم؟

وقال القائم بالأعمال الليبي إن اللقاء «ناقش علاقات البلدين الشقيقين، واستعرض تطورات الشأن الداخلي في العراق وليبيا». يشار إلى أن تيار الحكمة هو أحد الأحزاب السياسية العراقية، وتأسس على يد عمار الحكيم في بغداد في 24 يوليو 2017.