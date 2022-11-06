تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجع متوسط سعر الدولار إلى 4.99 د‫ينار مقابل 5.02 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 4.97 د‫ينار مقابل 4.93 دينار الخميس، وهبط الجنيه الإسترليني إلى 5.67 د‫ينار مقابل 5.72 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وتراجع سعر الريال السعودي إلى 1.32 د‫ينار مقابل 1.33 دينا والدرهم الإماراتي إلى 1.35 د‫ينار مقابل 1.36 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار الخميس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، في حين ارتفع سعر اليوان الصيني إلى 0.69 د‫ينار مقابل 0.68 دينار.