تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية...

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي.
تراجع متوسط سعر الدولار إلى 4.99 دينار مقابل 5.02 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وارتفع سعر اليورو إلى 4.97 دينار مقابل 4.93 دينار الخميس، وهبط الجنيه الإسترليني إلى 5.67 دينار مقابل 5.72 دينار.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وتراجع سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار مقابل 1.33 دينا والدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.36 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار الخميس.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، في حين ارتفع سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار مقابل 0.68 دينار.
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