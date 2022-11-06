Atwasat

الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل الغربي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 10:12 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل الغربي في ليبيا
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، صباح اليوم على الساحل الغربي، وجنوبية غربية إلى غربية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
•الرؤية جيدة إلى متوسطة.
•السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
•البحر مضطرب إلى خفيف الموج.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و3 أمتار.
• الرياح شمالية غربية وتكون غربية غدًا على ساحل زوارة، سرعتها بين 10 و25 عقدة.
•درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤية جيدة إلى متوسطة.
•البحر مضطرب إلى خفيف الموج.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و3 أمتار.
•السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة وتكون جيدة على بنغازي والجبل الأخضر.
•الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 عقدة.
•درجة حرارة سطح البحر 24 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس
مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025

مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025
الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا

الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا
إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية

إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية
شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم والأولمبي

شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم والأولمبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل
المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم

المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم
نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها

نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها
المياه الملوثة.. «خيار وحيد» أمام بعض فقراء لبنان رغم تفشي «كوليرا»

المياه الملوثة.. «خيار وحيد» أمام بعض فقراء لبنان رغم تفشي «كوليرا»
أكبر منصة للعملات المشفرة تؤكد تحويل أموال إيرانية عبرها

أكبر منصة للعملات المشفرة تؤكد تحويل أموال إيرانية عبرها
بايدن وأوباما وترامب... قادة الديمقراطيين والجمهوريين فى بنسلفانيا لتعبئة الناخبين قبل الانتخابات النصفية

بايدن وأوباما وترامب... قادة الديمقراطيين والجمهوريين فى بنسلفانيا لتعبئة ...
بيلوسي تعلق على الهجوم ضد زوجها وتدعو الأميركيين إلى عدم الاستسلام

بيلوسي تعلق على الهجوم ضد زوجها وتدعو الأميركيين إلى عدم الاستسلام
تغريم «سي بي إس» ورئيسها السابق 30 مليون دولار

تغريم «سي بي إس» ورئيسها السابق 30 مليون دولار
الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مبارتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»

الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مبارتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»
النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا

«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والتعاون

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والتعاون
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي
النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي
إزالة تعديات على أملاك الدولة في مصراتة
إزالة تعديات على أملاك الدولة في مصراتة
ضبط 78 سيارة دون لوحات معدنية في عين زارة
ضبط 78 سيارة دون لوحات معدنية في عين زارة
بالصور.. إعدام 4 شاحنات مكرونة «إندومي» قادمة عبر منفد رأس اجدير
بالصور.. إعدام 4 شاحنات مكرونة «إندومي» قادمة عبر منفد رأس اجدير
الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا
الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة ......
المزيد
باتيلي يوجه رسالة إلى القادة الليبيين بشأن المرحلة الانتقالية
باتيلي يوجه رسالة إلى القادة الليبيين بشأن المرحلة ......
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية...
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل الغربي في ليبيا
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل الغربي في ليبيا...
الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا
الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا...
بالصور.. إعدام 4 شاحنات مكرونة «إندومي» قادمة عبر منفد رأس اجدير
بالصور.. إعدام 4 شاحنات مكرونة «إندومي» قادمة عبر منفد رأس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط