الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل الغربي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، صباح اليوم على الساحل الغربي، وجنوبية غربية إلى غربية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

•الرؤية جيدة إلى متوسطة.

•السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

•البحر مضطرب إلى خفيف الموج.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و3 أمتار.

• الرياح شمالية غربية وتكون غربية غدًا على ساحل زوارة، سرعتها بين 10 و25 عقدة.

•درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.