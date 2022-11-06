الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يبقى تأثر مناطق شمال ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة، مع تكاثر للسحب يتخللها هطول أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر على بعض المناطق الساحلية خاصة (الممتدة من طرابلس إلى سرت) وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتنقشع السحب من يوم الثلاثاء على معظم المناطق.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي المناطق الساحلية وتقل سرعتها من مساء غد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: تتكاثر السحب علي أغلب المناطق مع فرصة هطول أمطار متفرقة خاصة علي المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة خاصة علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية.