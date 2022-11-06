Atwasat

الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 09:25 صباحا
الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022. (أرشيفية)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يبقى تأثر مناطق شمال ليبيا  بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة، مع تكاثر للسحب يتخللها هطول أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر على بعض المناطق الساحلية خاصة (الممتدة من طرابلس إلى سرت) وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتنقشع السحب من يوم الثلاثاء على معظم المناطق.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي المناطق الساحلية وتقل سرعتها من مساء غد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء:  تتكاثر السحب علي أغلب المناطق مع فرصة هطول أمطار متفرقة خاصة علي المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة خاصة علي المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا
الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا
الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس
مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025

مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025
الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا

الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا
إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية

إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية
شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم والأولمبي

شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم والأولمبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل
المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم

المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم
نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها

نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها
المياه الملوثة.. «خيار وحيد» أمام بعض فقراء لبنان رغم تفشي «كوليرا»

المياه الملوثة.. «خيار وحيد» أمام بعض فقراء لبنان رغم تفشي «كوليرا»
أكبر منصة للعملات المشفرة تؤكد تحويل أموال إيرانية عبرها

أكبر منصة للعملات المشفرة تؤكد تحويل أموال إيرانية عبرها
بايدن وأوباما وترامب... قادة الديمقراطيين والجمهوريين فى بنسلفانيا لتعبئة الناخبين قبل الانتخابات النصفية

بايدن وأوباما وترامب... قادة الديمقراطيين والجمهوريين فى بنسلفانيا لتعبئة ...
بيلوسي تعلق على الهجوم ضد زوجها وتدعو الأميركيين إلى عدم الاستسلام

بيلوسي تعلق على الهجوم ضد زوجها وتدعو الأميركيين إلى عدم الاستسلام
تغريم «سي بي إس» ورئيسها السابق 30 مليون دولار

تغريم «سي بي إس» ورئيسها السابق 30 مليون دولار
الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مبارتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»

الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مبارتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»
النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا

«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والتعاون

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والتعاون
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي
النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي
إزالة تعديات على أملاك الدولة في مصراتة
إزالة تعديات على أملاك الدولة في مصراتة
ضبط 78 سيارة دون لوحات معدنية في عين زارة
ضبط 78 سيارة دون لوحات معدنية في عين زارة
بالصور.. إعدام 4 شاحنات مكرونة «إندومي» قادمة عبر منفد رأس اجدير
بالصور.. إعدام 4 شاحنات مكرونة «إندومي» قادمة عبر منفد رأس اجدير
الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا
الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة ......
المزيد
باتيلي يوجه رسالة إلى القادة الليبيين بشأن المرحلة الانتقالية
باتيلي يوجه رسالة إلى القادة الليبيين بشأن المرحلة ......
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية...
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل الغربي في ليبيا
الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل الغربي في ليبيا...
الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا
الأرصاد: تقلبات جوية شمال ليبيا...
بالصور.. إعدام 4 شاحنات مكرونة «إندومي» قادمة عبر منفد رأس اجدير
بالصور.. إعدام 4 شاحنات مكرونة «إندومي» قادمة عبر منفد رأس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط