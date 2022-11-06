بالصور.. إعدام 4 شاحنات مكرونة «إندومي» قادمة عبر منفد رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إعدام 4 شاحنات مكرونة «إندومي» قادمة من تونس عبر منفد رأس اجدير.

وقال المركز، في بيان السبت، إن بلد منشأ هذه الشحنات هي المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن سبب الرفض هو «مضي ثلثي مدة صلاحيتها».

- قفل 5 صيدليات مخالفة في زليتن

- قفل 4 مخابز في سرت

- إدارة المهام الخاصة: ضبط 70 عاملا وقفل 40 مخبزا في مصراتة

على صعيد آخر، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، السبت، اتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قفل ومخالفات لجزارين وسلخانات بمنطقة صبراتة.

وأشار، في بيان، إلى تنفيذ هذه الحملة بمنطقة صبراتة للتأكد من مدى مطابقة المجازر والسلخانات للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية.

كراتين مكرونة «إندومي» لحظة إعدامها، 5 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

كراتين مكرونة «إندومي» لحظة إعدامها، 5 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

كراتين مكرونة «إندومي» لحظة إعدامها، 5 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)