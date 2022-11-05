صيانة كوابل كهرباء ومحولات هوائية في الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء فرق الصيانة بدائرة توزيع الأصابعة عديد الصيانات على الشبكة الكهربائية.

وشملت الأعمال صيانة محولات هوائية وإصلاح كوابل مغذية للشبكة، مع تركيب تشعيرات وصيانة مفاتيح ضغط منخفض، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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والسبت الماضي، أجرت فرق الصيانة بدائرة توزيع الأصابعة صيانة على خط نقل الطاقة الكهربائية (النهر) من محطة المعصرة. وقالت شركة الكهرباء في بيان، إن أعمال الصيانة شملت تغيير قطاعات هوائية، وذلك في إطار تحسين أداء شبكة التوزيع ومعالجة الاختناقات استعدادًا للذروة الشتوية.



من أعمال صيانة كوابل كهرباء ومحولات هوائية في الأصابعة، 5 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة كوابل كهرباء ومحولات هوائية في الأصابعة، 5 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة كوابل كهرباء ومحولات هوائية في الأصابعة، 5 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة كوابل كهرباء ومحولات هوائية في الأصابعة، 5 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)