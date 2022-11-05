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القبض على متهم في تشكيل «يعاكس» الفتيات ويهددهن في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد السبت 05 نوفمبر 2022, 07:02 مساء
القبض على متهم في تشكيل «يعاكس» الفتيات ويهددهن في بني وليد
المتهم بمضايقة ومعاكسة الفتيات في بني وليد. (مديرية أمن بني وليد)
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قال مصدر من مديرية أمن بني وليد القبض على أحد عناصر تشكيل عصابي يضايق بعض الفتيات ويهددهن.

وأوضح عضو المكتب الإعلامي بمديرية أمن بني وليد محمد صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المديرية وصلها عددًا من الشكاوي بخصوص مضايقات لبعض الفتيات وتهديدهن من قبل أحد الخارجين عن القانون.

توجيه أمني لضبط المتهمين
وأضاف أن مدير أمن بني وليد العميد عبدالسلام سليم ناجي وجه بمتابعة الشكاوى وإلقاء القبض على المتورطين، مشيرًا إلى تمكن أفراد البحث الجنائي من القبض على أحد عناصر التشكيل ويدعى « ن.م.ض».

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وجرت عملية الضبط بعد المتابعة والرصد من مكتب البحث الجنائي وتتبع الاتصالات مع الجهات المختصة، فيما أوضح صالح أن التحريات ستستكمل للقبض على باقى التشكيل.

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