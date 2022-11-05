انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوي 16 نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

تقرر إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوني الدور الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، الأربعاء 16 نوفمبر الجاري.

وأوضح المركز الوطني للامتحانات، اليوم السبت، أن الاختبارات ستجرى في الفترة المسائية، مضيفة أنه بإمكان الطلبة الراسبين الدراسين بالمدارس الليبية في الخارج والذين لم يلتحقوا بامتحانات الدور الثاني الالتحاق بامتحانات الدور الثاني بالداخل.

7 نوفمبر آخر موعد لتسجيل الطلاب في امتحانات الدور الثاني

وأشار المركز إلى أن آخر موعد لتسجيل الراغبين بالالتحاق بامتحانات الدور الثاني للطلبة الدارسين بالخارج يوم 7 نوفمبر الجاري، مضيفًا أن تعميم جداول الامتحانات الدور الثاني سيكون غدًا الأحد.

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وفي 10 أكتوبر الماضي، اعتمدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي «2021-2022»، بنسبة نجاح 59.56%، ونسبة رسوب 40.44%.