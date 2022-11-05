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قنيدي يشارك نيابة عن عون في اجتماع لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 03:24 مساء
قنيدي يشارك نيابة عن عون في اجتماع لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط
مسؤولون بوزارات الطاقة الأفريقية خلال اجتماع منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط بالعاصمة الأنغولية لواندا. (وزارة النفط والغاز)
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شارك مدير عام الجودة والصحة والسلامة والبيئة بوزارة النفط التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالناصر الأمين قنيدي، في اجتماع اللجنة الاستراتيجية طويلة المدى بمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط النفط الأفريقية (أبو)، وذلك نيابة عن وزير النفط محمد عون.

وقالت وزارة النفط، في بيان اليوم السبت، إن قنيدي حضر الاجتماع بصفته عضو المجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية، خلال الفترة بين الأول من نوفمبر الجاري إلى الرابع من الشهر ذاته، بالعاصمة الأنغولية لواندا.

رئاسة أنغولية لمنظمة منتجي النفط الأفريقية
كما حضر مدير الجودة اجتماع المجلس التنفيذي 13 والاجتماع الوزاري العادي 43 للمنظمة، بحضور الدول الأعضاء وبرئاسة وزير الموارد المعدنية الأنغولي، ورئيس الرابطة ديامانتينو أزيفيدو.

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وناقشت الاجتماعات عددًا من الموضوعات منها، تقرير اللجنة الاستراتيجية طويلة المدى، وبرنامج عمل الأمانة العامة والميزانية التقديرية للمنظمة للعام 2023.

الاجتماع يبحث إنشاء البنك الأفريقي للطاقة
وبحث المجتمعون منح كل من جمهورية غانا وجمهورية ناميبيا وجمهورية السنغال صفة عضو كامل بدلا من مراقب. وتطرقوا إلى بحث إسناد المساهمة في إنشاء «البنك الأفريقي للطاقة» إلى «مؤسسة استثمار الطاقة في أفريقيا» التي تأسست من قبل «أبو».

كما ناقشوا كذلك وثيقة حول الانتقال في مجال الطاقة لتكون دليلًا للدول الأعضاء، بهدف دعم الصناعة النفطية بأفريقيا والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء للاستفادة من الثروة النفطية في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة.

وجرت الموافقة على ضم أعضاء جدد للمجلس التنفيذي للمنظمة لكلٍ من جمهورية نيجيريا وجمهورية الكونغو وجمهورية جنوب أفريقيا.

ما هي منظمة «أبو» الأفريقية للنفط؟
تعود فكرة إنشاء رابطة لمنتجي النفط الأفارقة (APPA) إلى الثمانينيات من خلال اجتماعات غير رسمية بين الدول الأفريقية الأعضاء في أوبك (الجزائر والجابون وليبيا ونيجيريا). وذلك استجابة للارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية منذ السبعينيات.

وافقت الدول الأربع على تزويد النفط للدول الأفريقية التي تعاني من صعوبات في ميزان المدفوعات أدت إلى عدم قدرتها على استيراد النفط، إذ خصصوا 4% من إنتاجهم لتلبية هذه الاحتياجات.

وفي 21 و22 أبريل العام 1986، استضافت ليبرفيل بالجابون أول اجتماع رسمي لممثلي البلدان المؤسسة لصياغة النظام الأساسي للرابطة.

وفي يناير 1987، اجتمعت ثماني دول أفريقية منتجة للنفط (الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون والكونغو والجابون وليبيا ونيجيريا ، وتسمى الأعضاء المؤسسين) في لاغوس لتأسيس رابطة منتجي البترول الأفارقة (APPA) رسميا.

وبين العامين 2014 و2019، خضعت الرابطة لإصلاح كبير استلزم مراجعة نقدية لرسالتها ورؤيتها وهيكلها التنظيمي وحتى تغيير الاسم من رابطة منتجي البترول الأفارقة (APPA) إلى منظمة منتجي البترول الأفريقيين (APPO)، وذلك استجابة للوتيرة السريعة للتغييرات في مشهد الطاقة العالمي، ويقع المقر الرئيسي للمنظمة في برازافيل بجمهورية الكونفو. وجرت عضوية «APPO» من ثمانية دول في العام 1987 إلى 15 دولة هي: الجزائر وأنغولا  وبنين  والكاميرون وتشاد  والكونغو  وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار  ومصر  وغينيا الاستوائية والجابون  وليبيا والنيجر  ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

وتمتلك دول المنظمة 125 مليار برميل نفط من الاحتياطيات المؤكدة وهو ما يمثل 7.7% من الاحتياطي العالمي، وتنتج 7.5 مليون برميل في اليوم، بنسبة 9.3% من الإنتاج العالمي، حسب آخر البيانات المنشورة على موقع المنظمة ذاتها، في العام 2018.

ويبلغ احتياطي دول المنظمة المؤكد من الغاز 510 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يمثل 7.65%، وبلغ الإنتاج منها 7556 مليار قدم مكعبة في السنة، بنسبة 5.8% من الإنتاج العالمي.

قنيدي خلال مشاركته في اجتماع منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط بالعاصمة الأنغولية لواندا. (وزارة النفط والغاز)
قنيدي خلال مشاركته في اجتماع منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط بالعاصمة الأنغولية لواندا. (وزارة النفط والغاز)
مسؤولون بوزارات الطاقة الأفريقية خلال اجتماع منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط بالعاصمة الأنغولية لواندا. (وزارة النفط والغاز)
مسؤولون بوزارات الطاقة الأفريقية خلال اجتماع منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط بالعاصمة الأنغولية لواندا. (وزارة النفط والغاز)
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