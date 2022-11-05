أبوراس تشارك في استعراض عدد من القضايا الليبية مع مدعي «الجنائية الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش الاجتماع الثاني عشر للجمعية الاستشارية للبرلمانيين عددًا من القضايا الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية منها تلك المتعلقة بليبيا، وذلك بحضور عضوة مجلس النواب ربيعة أبوراس، والمدعي العام للمحكمة كريم خان.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن أبوراس شاركت في الاجتماع بصفتها عضو منظمة «برلمانيون من أجل التحرك العالمي». كما شاركت النائبة في المنتدى 43 السنوي للبرلمانيين من أجل العمل العالمي، الذي يُعقد برعاية البرلمان الأرجنتيني، وذلك في قصر الكونغرس الوطني الأرجنتيني بالعاصمة بوينس أيريس.

- «الجنائية الدولية» تعلن زيارة مرتقبة لكريم خان إلى ليبيا وتعلق على اعتقال مطلوبين في «جرائم البشر»|

- مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟

- ثغرات قانونية وضعف «الجنائية الدولية».. لهذه الأسباب المساءلة عن «الجرائم» مفقودة في ليبيا

وانطلقت أعمال المنتدى والجمعية الاستشارية أمس الجمعة بحضور رئيس محكمة الجنايات الدولية والمدعي العام، حيث جرى استعراض الحالات والقضايا بموجب تحقيقات المحكمة والملاحقات القضائية أو الفحوصات الأولية في عدد من الدول، منها: أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا وغينيا وليبيا ومالي ونيجيريا وفلسطين والفلبين ودارفور والسودان وأوغندا.

وتستمر أعمال المنتدى (43) السنوي للبرلمانيين من أجل العمل العالمي لمدة يومين، إذ انطلقت أمس وتنتهي اليوم السبت.