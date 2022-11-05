أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار اليوم السبت، مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بتداولات الخميس.

أ سعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار الليبي

وتراجع سعر الدولار إلى 5.25 دينار مقابل 5.27 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. وارتفع سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.19 دينار، بينما ثبت الجنيه الإسترليني عند 6 دنانير.

كذلك، بقي سعر صرف الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.62 دينار ليبي، دون أي تغيير عن الوضع الذي أغلقت عليه السوق أمس.