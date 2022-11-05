حكومة باشاغا: صيانة فندق بيت سبها ضمن خطة تطوير الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم السبت، انطلاق أعمال صيانة فندق بيت سبها، ضمن خطتها لتطوير الجنوب.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للحكومة إن لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية تبدأ أعمال الصيانة بفندق بيت سبها «المهمل منذ فترة طويلة».

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وأضاف البيان أن «سبها كأغلب مدن ومناطق الجنوب لا يوجد بها أي فندق أو إقامة لاستقبال زوارها، وقد وضعت الحكومة هذا الفندق ضمن أولويات أعمال الصيانة والتطوير بالمدينة كجزء من تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية»

وفي أواخر أكتوبر الماضي، شرع المجلس البلدي سبها في أعمال صيانة الطري الدائري المنشية، بناء على «مخصصات القيمة المالية التي صرفتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للبلدية، على الباب الثالث من الموازنة - باب التنمية».

فندق بيت سبها قبل انطلاق أعمال صيانته وتجديده. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)

فندق بيت سبها قبل انطلاق أعمال صيانته وتجديده. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)