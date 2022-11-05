ضبط عاطل ينتحل صفة رجل أمن في قرقارش

القاهرة - بوابة الوسط

-أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط شخص عاطل متهم بوقائع سرقة بالإكراه، منتحلًا شخصية رجل أمن.

وفي تفاصيل الواقعة، قالت المديرية إن إحدى الدوريات لاحظت وجود سيارة على متنها شخصان يستوقفان شخصًا يسير على قدميه ويباشران عملية تفتيشه بدائرة مركز شرطة غوط الشعال منطقة قرقارش، وقالت إن راكب السيارة الأول كان يرتدي الزي العسكري برتبة ملازم ثانٍ، فيما كان الثاني يرتدي زيًا مدنيًا.

المتهمان بدون هوية أمنية

ونوه البيان بارتباك الشخصين لحظة ضبطهما من قبل الدورية العاملة، وتبين أنهما لا يحملان أي تعريف أمني وجرى ضبطهما.

- ضبط 14 ألف قطعة حشيش و829 ألف قرص مخدر في حاوية قادمة من تركيا

- ضبط عمالة وافدة تسطو على محال تجارية في مصراتة

- ضبط جرافة على متنها 327 مهاجرا قبالة ساحل القره بوللي

وأفادت التحقيقات بأن «الشخص الذي يرتدي الزي العسكري يدعى (م. م. م.أ) مواليد 2002 ومفصول عن العمل ولا يتبع أية جهة أمنية. أما الثاني فيدعى (أ. ف. ع. أ) مواليد 2005 مهنته طالب. واعترف المتهمان بأنهما قاما بضبط المدعو (ع. ص. أ. ص) مصري الجنسية لغرض سرقته.