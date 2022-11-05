بالصور.. قفل سلخانات ومخالفات لجزارين في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، اتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قفل ومخالفات لجزارين وسلخانات بمنطقة صبراتة.

وأشار المركز في بيان إلى تنفيذ هذه الحملة بمنطقة صبراتة للتأكد من مدى مطابقتها المجازر والسلخانات للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية.

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على صعيد متصل، تستمر حملات مفتشي المركز داخل بلدية أبوسليم، وتشمل القصابين وأسواق المواد الغذائية، وفق منشور للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من مخالفات المجازر في صبراتة، 5 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)