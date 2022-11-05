الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل الشرقي...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة إلى قوية شمالية غربية إلى غربية على الساحل الغربي وجنوبية غربية إلى غربية من يوم غد على الساحل الشرقي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.75 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
• البحر خفيف الموج إلى مضطرب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و3.75 متر.
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر اليوم مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 15 و30 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة يوم الغد.
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على ساحل الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا يوم الغد على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و3.00 متر.
• الرياح جنوبية غربية إلى قبلية تتحول غدًا إلى غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة، وغدًا بين 15 و30 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 24 درجة مئوية.
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