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«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة أرقيلة إلكترونية قادمة من فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 10:25 صباحا
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة أرقيلة إلكترونية قادمة من فرنسا
نكهات أرقيلة إلكترونية قادمة من فرنسا. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة نكهات أرقيلة إلكترونية قادمة من فرنسا. 

‏‎وقال المركز إن «الشحنة البالغة 35 صندوقًا كانت قادمة عبر ميناء طرابلس البحري، وتحمل العلامة التجارية ( oni .vodka shingami)».

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ونوهت الرقابة على الأغذية والأدوية بأن سبب الرفض هو «عدم مطابقة المنتج للمواصفة القياسية الليبية رقم 53/2022 بند 4-1».

نكهات أرقيلة إلكترونية قادمة من فرنسا. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
نكهات أرقيلة إلكترونية قادمة من فرنسا. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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