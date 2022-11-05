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الأرصاد: أمطار متفرقة على أغلب مناطق الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 09:06 صباحا
الأرصاد: أمطار متفرقة على أغلب مناطق الساحل الليبي
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق شمال ليبيا، اليوم السبت، بمنخفض جوي يتمركز على جنوب أوروبا بداية تأثيره على الشمال الغربي، ليصل تدريجيًا مناطق الشمال الشرقي غدًا.

ويكون المنخفض الجوي مصحوبًا برياح نشطة وباردة نسبيًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية، خاصة مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى، اليوم السبت، بين 23 و28 درجة مئوية. ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل تراجعًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر، مساء اليوم، على أغلب المناطق الساحلية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين  22 و27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من مساء اليوم، ويكون ملحوظًا غدًا، خاصة على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر السحب يوم الغد على أغلب المناطق مع فرصة هطول أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية. ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين  25 و28 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا غدًا على بعض المناطق.

الواحات - السرير- تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين  25 و28 درجة مئوية.

الأرصاد: أمطار متفرقة على أغلب مناطق الساحل الليبي
الأرصاد: أمطار متفرقة على أغلب مناطق الساحل الليبي
الأرصاد: أمطار متفرقة على أغلب مناطق الساحل الليبي
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