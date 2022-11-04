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الحويج يشارك في افتتاح سوق تجاري بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 11:49 مساء
الحويج يشارك في افتتاح سوق تجاري بعين زارة
الحويج في افتتاح سوق تجاري بعين زارة، 4 نوفمبر 2022، (وزارة الاقتصاد)
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شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج في افتتاح سوق تجاري في بلدية عين زارة الجمعة.

وأكد الحويج تشجيع وزارة الاقتصاد لقطاع الاستثمار الخاص بالتجارة والصناعة والزراعة، وتقديم التسهيلات لما لهذه الأنشطة دور في بناء وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للشباب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك.

ووجه مراقب اقتصاد والتجارة عين زارة رمزي المرغني بماشرة تركيب اللوحات الرقمية للأنشطة التجارية في السوق؛ لتنظيمها وتسهيل إجراءات المتابعة والتفتيش من قبل الجهات الضبطية والرقابية.

حضر حفل الافتتاح، مراقب الاقتصاد والتجارة حي الأندلس عبدالباسط المزوغي، ورئيس الجمعية العمومية للغرفة التجارة طرابلس الدكتور ناصر حمزة، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس محمد دوزان، وعدد من أصحاب الشركات التجارية والمهتمين.

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