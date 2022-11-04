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بعد غياب سنوات.. إعادة افتتاح المدرسة الليبية في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 06:58 مساء
بعد غياب سنوات.. إعادة افتتاح المدرسة الليبية في باريس
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
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أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، أن السفارة الليبية في فرنسا أعادت افتتاح المدرسة الليبية «ابن خلدون» في باريس بعد غياب طويل دام لسنوات، وذلك إيذانا ببدء العام الدراسي لسنة 2023/2022.

وأقامت المدرسة الليبية في باريس بالمناسبة احتفالية، يوم الأربعاء الماضي، حضرها عدد من التلاميذ والتلميذات وأولياء الأمور، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الضيوف من أبناء الجالية الليبية بالعاصمة الفرنسية.

وعبر أولياء الأمور المشاركون في الحفل عن فرحتهم بعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة، مشيدين بجهود القائم بالأعمال ومسؤول الشؤون القنصلية والملحق الأكاديمي بالسفارة الليبية في فرنسا، التي بذلوها لافتتاح المدرسة ومد يد العون لإدارة المدرسة وتمكينها من استقبال التلاميذ للدراسة من جديد.

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نظام الدراسة بالمدرسة الليبية في باريس
وأوضحت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن نظام الدراسة في المدرسة الليبية في باريس سيكون «بنظام القيد النظامي».

معلومات عن المدرسة الليبية في باريس
وتأسست مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس في سبعينيات القرن الماضي، ويقع عنوانها الحالي في «rue Chasseloup Laubat 8-6، بالدائرة الخامسة عشر من مدينة باريس، ولها عدة فروع في عِدة مدن فرنسية، وتعتبر من أهم وأعرق المدارس الليبية بالخارج» وفق ما نشرته المدرسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المدرسة إنها «حرصت طوال السنين الماضية على تطبيق المناهج الدراسية وفق وزارة التربية والتعليم الليبية، لجميع المراحل الدراسية (التعليم الأساسي والتعليم الثانوي) رغم الظروف الصعبة والمعوقات أحيانا».

وتخرج في مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس مئات الطلاب من حملة الشهادة الثانوية، ما أهَلهم لدخول أهم الجامعات العالمية: سواء الجامعات الليبية والعربية، أو الجامعات الفرنسية والأوربية.

عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
عودة الطلاب إلى مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المدرسة الليبية في باريس)
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