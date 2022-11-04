اجتماع موسع في سرت لبحث استنئاف أعمال «كونسول جال» البرتغالية بالمدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عقد مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت، الجمعة، اجتماعا موسعا لبحث استئناف شركة «كونسول جال» البرتغالية أعمالها بالمدينة.

ورأس الاجتماع مدير المكتب، أحمد الودي، بحضور ممثلي الشركة البرتغالية بليبيا ورؤساء الأقسام الهندسية بالجهاز والمهندسين المشرفين على مشروع تنفيذ المرافق المتكاملة بحي الاتحاد الأفريقي «700» بسرت، ومشروع المرافق المتكاملة ببلدية بن جواد.

وقال الودي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع جاء لمناقشة إمكانية استئناف الشركة الإشراف على تلك الأعمال، بموجب عقدين موقعين مع الجهاز، وتذليل العراقيل التي تواجه الشركة من الناحية الإدارية والفنية.

وبعد انتهاء الاجتماع، زار الحضور بعض المواقع للاطلاع على الأعمال المنفذة، وإعداد التقارير اللازمة بالخصوص.