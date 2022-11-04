الخطوط الجوية الليبية تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى جدة الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، تشغيل أولى رحلاتها المباشرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم الأحد المقبل عبر مطار بنينا في مدينة بنغازي.

وقالت الشركة في بيان أمس الخميس، إن رحلاتها إلى جدة «ستنطلق لنقل المعتمرين لأداء مناسكهم عبر أكثر من مطار في ليبيا»، منوهة بأن الشركة «ستبدأ بأولى رحلاتها يوم الأحد المقبل 6 نوفمبر عبر مطار بنينا الدولي في بنغازي».

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كما نوهت شركة الخطوط الجوية الليبية بأنها ستعلن للمواطنين تباعا عن مستجدات مواعيد وجداول رحلات العمرة.