Atwasat

الخطوط الجوية الليبية تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى جدة الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 06:16 مساء
الخطوط الجوية الليبية تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى جدة الأحد
إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، تشغيل أولى رحلاتها المباشرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم الأحد المقبل عبر مطار بنينا في مدينة بنغازي.

وقالت الشركة في بيان أمس الخميس، إن رحلاتها إلى جدة «ستنطلق لنقل المعتمرين لأداء مناسكهم عبر أكثر من مطار في ليبيا»، منوهة بأن الشركة «ستبدأ بأولى رحلاتها يوم الأحد المقبل 6 نوفمبر عبر مطار بنينا الدولي في بنغازي».

- توضيح واعتذار من «الخطوط الليبية» بشأن رحلة القاهرة-معيتيقة

كما نوهت شركة الخطوط الجوية الليبية بأنها ستعلن للمواطنين تباعا عن مستجدات مواعيد وجداول رحلات العمرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: مباراة الهلال والتعاون في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»

شاهد: مباراة الهلال والتعاون في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز
السعودية تطلق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية

السعودية تطلق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية
شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي

شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي
أقوى تلسكوب في العالم يتعرض لهجوم إلكتروني

أقوى تلسكوب في العالم يتعرض لهجوم إلكتروني
جريمة قتل عنصرية تثير الجدل في إيطاليا.. ما القصة؟

جريمة قتل عنصرية تثير الجدل في إيطاليا.. ما القصة؟
سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد

سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد
سيول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية

سيول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية على صفيح التسخين العسكري

جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية على صفيح التسخين العسكري
مصري يروي لـ«الوسط» وقائع رحلة «غير شرعية» عبر صبراتة.. كيف واجه ورفاقه «شبح الموت»؟

مصري يروي لـ«الوسط» وقائع رحلة «غير شرعية» عبر صبراتة.. كيف واجه ورفاقه «شبح ...
المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي

المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي
التعادل الإيجابي يحسم مباراة «أساريا» و«المحلة»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة «أساريا» و«المحلة»
الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022

الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022
منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا

منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة
«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة

«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة
بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد دورها المكشوف في ليبيا.. تحقيق استقصائي يكشف عن دور سوداني لتمكين «فاغنر» من الذهب
بعد دورها المكشوف في ليبيا.. تحقيق استقصائي يكشف عن دور سوداني ...
إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار
إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار
بدء صيانة مطار سبها (صور)
بدء صيانة مطار سبها (صور)
الكونغو برازافيل: حان الوقت لخطوات ليبية حاسمة نحو حلحلة الأزمة
الكونغو برازافيل: حان الوقت لخطوات ليبية حاسمة نحو حلحلة الأزمة
نورلاند يهنئ ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس على إنهاء مهمتها بنجاح
نورلاند يهنئ ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس على إنهاء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
المزيد
بعد غياب سنوات.. إعادة افتتاح المدرسة الليبية في باريس
بعد غياب سنوات.. إعادة افتتاح المدرسة الليبية في باريس...
اجتماع موسع في سرت لبحث استنئاف أعمال «كونسول جال» البرتغالية بالمدينة
اجتماع موسع في سرت لبحث استنئاف أعمال «كونسول جال» ......
الخطوط الجوية الليبية تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى جدة الأحد
الخطوط الجوية الليبية تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى جدة ......
نورلاند يهنئ ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس على إنهاء مهمتها بنجاح
نورلاند يهنئ ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس على ......
الكونغو برازافيل: حان الوقت لخطوات ليبية حاسمة نحو حلحلة الأزمة
الكونغو برازافيل: حان الوقت لخطوات ليبية حاسمة نحو حلحلة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط