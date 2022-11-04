Atwasat

نورلاند يهنئ ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس على إنهاء مهمتها بنجاح

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 05:02 مساء
نورلاند يهنئ ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس على إنهاء مهمتها بنجاح
نورلاند مع الممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس، بيغونا لازاغباستر. (السفارة الأميركية في ليبيا)
alwasat radio

التقى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بالممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس، بيغونا لازاغباستر، بالعاصمة التونسية، و«هنأها على الانتهاء بنجاح من جولتها كممثلة قطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس» وفق السفارة الأميركية في ليبيا.

وقالت نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» إن «السيدة لاساغباستر أبرزت قضايا حقوق المرأة والمجتمع المدني ومهدت الطريق أمام المرأة للعب دور حيوي في الانتخابات المقبلة».

- نورلاند يبحث مع رئيس الكونغرس التباوي أهمية احترام حقوق الأقليات

ونظم مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس قبل أيام احتفالية بالعاصمة التونسية بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين لتوديع الممثل القطرية بيغونا لازاغباستر، التي أنهت مهامها في 31 أكتوبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»

شاهد: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»
شاهد: مباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»

شاهد: مباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»
السعودية تطلق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية

السعودية تطلق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية
شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي

شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي
أقوى تلسكوب في العالم يتعرض لهجوم إلكتروني

أقوى تلسكوب في العالم يتعرض لهجوم إلكتروني
جريمة قتل عنصرية تثير الجدل في إيطاليا.. ما القصة؟

جريمة قتل عنصرية تثير الجدل في إيطاليا.. ما القصة؟
سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد

سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد
سيول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية

سيول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية
مصري يروي لـ«الوسط» وقائع رحلة «غير شرعية» عبر صبراتة.. كيف واجه ورفاقه «شبح الموت»؟

مصري يروي لـ«الوسط» وقائع رحلة «غير شرعية» عبر صبراتة.. كيف واجه ورفاقه «شبح ...
المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي

المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي
التعادل الإيجابي يحسم مباراة «أساريا» و«المحلة»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة «أساريا» و«المحلة»
الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022

الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022
منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا

منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة
«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة

«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة
بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس
«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي

«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي
دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟

دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحذير من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة
تحذير من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة
حفروه بحثا عن آثار.. إنقاذ 3 وافدين سقطوا في نفق طوله 40 مترا بالبيضاء
حفروه بحثا عن آثار.. إنقاذ 3 وافدين سقطوا في نفق طوله 40 مترا ...
تزامنا مع تجديد اتفاق الهجرة الإيطالي- الليبي.. المئات بسفن الإنقاذ «تائهون» في البحر منذ وصول ميلوني
تزامنا مع تجديد اتفاق الهجرة الإيطالي- الليبي.. المئات بسفن ...
بعد دورها المكشوف في ليبيا.. تحقيق استقصائي يكشف عن دور سوداني لتمكين «فاغنر» من الذهب
بعد دورها المكشوف في ليبيا.. تحقيق استقصائي يكشف عن دور سوداني ...
إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار
إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
المزيد
نورلاند يهنئ ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس على إنهاء مهمتها بنجاح
نورلاند يهنئ ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس على ......
الكونغو برازافيل: حان الوقت لخطوات ليبية حاسمة نحو حلحلة الأزمة
الكونغو برازافيل: حان الوقت لخطوات ليبية حاسمة نحو حلحلة ......
بدء صيانة مطار سبها (صور)
بدء صيانة مطار سبها (صور)...
إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار
إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار...
بعد دورها المكشوف في ليبيا.. تحقيق استقصائي يكشف عن دور سوداني لتمكين «فاغنر» من الذهب
بعد دورها المكشوف في ليبيا.. تحقيق استقصائي يكشف عن دور ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط