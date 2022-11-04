إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، الخميس، إحباط محاولة هجرة غير شرعية وضبط 40 مهاجرا على شواطئ منطقة قصر الأخيار.

وردت معلومات لمكتب التحقيق والتحري بإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مفادها وجود مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على شواطئ منطقة قصر الأخيار ينون الهجرة عبر البحر، حسب بيان صادر عن الإدارة.

وتوجهت دوريات الإدارة إلى مكان البلاغ وضبطت 40 مهاجرا وأحبطت عملية هجرتهم بشكل غير قانوني، وذلك بالتعاون مع إدارة أمن السواحل القره بولي وجهاز حرس السواحل الخمس.

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وينتمى المهاجرون المضبوطون إلى جنسيات سبع دول هي مصر والسودان وباكستان وبنغلاديش وسورية والمغرب والصومال.

ضبط جرافة على متنها 327 مهاجرا قبالة ساحل القره بوللي

إلى ذلك، أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الخميس، ضبط جرافة على متنها 327 مهاجرا قبالة ساحل القره بوللي، من قبل الدوريات البحرية بالقطاع الأوسط لحرس السواحل، مؤكدة إعادة المهاجرين وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة في بيان أن هذه العملية جرت فور تلقي بلاغ من قوة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، إلى عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ حول ضبط مجموعة مهاجرين على الساحل بمنطقة القره بوللي، ووجود هدف بحري يقوم بتجميع المهاجرين بعرض البحر.

إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار، 3 نوفمبر 2022. (إدارة العمليات الأمنية)

إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار، 3 نوفمبر 2022. (إدارة العمليات الأمنية)

إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار، 3 نوفمبر 2022. (إدارة العمليات الأمنية)

إحباط هجرة 40 شخصا قبالة شواطئ قصر الأخيار، 3 نوفمبر 2022. (إدارة العمليات الأمنية)