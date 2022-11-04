حفروه بحثا عن آثار.. إنقاذ 3 وافدين سقطوا في نفق طوله 40 مترا بالبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن البيضاء، الجمعة، إنقاذ وافدين سقطوا في نفق حفروه بحثا عن آثار بمقر سكنهم بالمنطقة الصناعية في البيضاء.

ويبلغ طول النفق أكثر من 40 مترا وحفره ثلاثة وافدين من الجنسية المصرية بحثا عن آثار، وشارك في عمليات الإنقاذ شرطة البيضاء وفرع الدع المركزي والأدلة الجنائية ومكتب مدير الأمن، وغيرها من الأجهزة الأمنية، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية الأمن.

وقدم مدير مديرية أمن البيضاء اللواء خالد البسطه شكره إلى الأجهزة الأمنية كافة وكذلك رجال الهلال الأحمر ومركز البيضاء الطبي للمساهمة في إنقاذ «ثلاثة مصريين كانو في عداد الموتى» لولا تدخلهم.

إنقاذ وافدين سقطوا في نفق طوله نحو 40 مترا في البيضاء. (مديرية أمن البيضاء)