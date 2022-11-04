Atwasat

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 4 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 09:36 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 4 نوفمبر 2022)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس، اليوم الجمعة، على معظم مناطق ليبيا، في حين تتأثر مناطق الشمال بمنخفض جوي مساء السبت، مصحوبا برياح نشطة وانخفاض في الحرارة مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة. 

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة، وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من يوم الغد، ويكون ملحوظا يوم الأحد خاصة على المرتفعات الجبلية. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد: 
- حالة السماء: قليلة السحب مع تكاثرها صباح يوم الأحد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية نشطة أحيانا.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة، ولا تتجاوز 22 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة، وتسجل تراجعا يوم الأحد على مناطق غدامس والحمادة وهون.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و26 درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي

المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي
التعادل الإيجابي يحسم مباراة «أساريا» و«المحلة»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة «أساريا» و«المحلة»
الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022

الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022
منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا

منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة
«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة

«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة
بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس
«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي

«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي
دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟

دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟
كاركاتير خيري - وعد بلفور

كاركاتير خيري - وعد بلفور
إضاءة على «سيد الأسرار»

إضاءة على «سيد الأسرار»
بايدن يحذر من فوضى قد تضرب الولايات المتحدة

بايدن يحذر من فوضى قد تضرب الولايات المتحدة
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية

قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
«إعلان الجزائر»: القادة العرب يدعمون «الحل الليبي» وصولا إلى انتخابات تحقق الاستقرار

«إعلان الجزائر»: القادة العرب يدعمون «الحل الليبي» وصولا إلى انتخابات تحقق ...
«ظاهرة عانت منها ليبيا».. العالم يحتفي بيوم إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم بحق الصحفيين

«ظاهرة عانت منها ليبيا».. العالم يحتفي بيوم إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!

«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!
«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة

«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة
كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا لا يحكم ليبيا الأقوياء؟
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا لا يحكم ليبيا الأقوياء؟
مصري يروي لـ«الوسط» وقائع رحلة «غير شرعية» عبر صبراتة.. كيف واجه ورفاقه «شبح الموت»؟
مصري يروي لـ«الوسط» وقائع رحلة «غير شرعية» عبر صبراتة.. كيف واجه ...
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية على صفيح التسخين العسكري
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية على صفيح التسخين العسكري
ماذا قالت ميلوني عن ليبيا في لقائها الأول مع ماكرون؟
ماذا قالت ميلوني عن ليبيا في لقائها الأول مع ماكرون؟
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 4 نوفمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 4 نوفمبر 2022)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
المزيد
حفروه بحثا عن آثار.. إنقاذ 3 وافدين سقطوا في نفق طوله 40 مترا بالبيضاء
حفروه بحثا عن آثار.. إنقاذ 3 وافدين سقطوا في نفق طوله 40 ......
تحذير من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة
تحذير من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة...
الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربياً في 2023
الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربياً في 2023...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 4 نوفمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 4 نوفمبر 2022)...
ماذا قالت ميلوني عن ليبيا في لقائها الأول مع ماكرون؟
ماذا قالت ميلوني عن ليبيا في لقائها الأول مع ماكرون؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط