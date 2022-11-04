حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 4 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس، اليوم الجمعة، على معظم مناطق ليبيا، في حين تتأثر مناطق الشمال بمنخفض جوي مساء السبت، مصحوبا برياح نشطة وانخفاض في الحرارة مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة، وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من يوم الغد، ويكون ملحوظا يوم الأحد خاصة على المرتفعات الجبلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: قليلة السحب مع تكاثرها صباح يوم الأحد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية نشطة أحيانا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة، ولا تتجاوز 22 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة، وتسجل تراجعا يوم الأحد على مناطق غدامس والحمادة وهون.