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شاهد في «وسط الخبر»: لماذا لا يحكم ليبيا الأقوياء؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 01:57 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا لا يحكم ليبيا الأقوياء؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 3 نوفمبر 2022
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سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الضوء على تبعات قرار القمة العربية في الجزائر، والذي استنتج منه مراقبون توافق مصري جزائري على مقاربات الحل في ليبيا، مع ملاحظة عدم إسناد مسؤولية إجراء الانتخابات لأي من الحكومتين المتصارعتين، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسألة «حكومة ثالثة» يلوح في الأفق.

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وفي سياق سياسي اجتماعي حاولت حلقة اليوم تقديم إجابة عن سؤال: لماذا لا يحكم ليبيا الأقوياء؟ وذلك على خلفية مراحل متعاقبة منذ الاستقلال زجّت بالهوامش الحاكمة إلى كراسي الحكم.

وفتح البرنماج نقاشا مع كل من: رئيس تحرير مجلة شؤون ليبية رشيد خشانة، والمتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي، والكاتب والمحلل السياسي إدريس الطيب.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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