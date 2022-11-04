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ضبط 14 ألف قطعة حشيش و829 ألف قرص مخدر في حاوية قادمة من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 01:24 صباحا
ضبط 14 ألف قطعة حشيش و829 ألف قرص مخدر في حاوية قادمة من تركيا
جانب من المخدرات المضبوطة (مكتب النائب العام)
alwasat radio

أعلنت النيابة العامة، مساء الخميس، عن ضبط 14 ألفًا و91 قطع حشيش، و829 ألفا و830 قرص مخدر، مخبَّأ في حاوية لنقل سلع معمرة قادمة من تركيا.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على فيسبوك، أن النيابة العامة أجرت تفتيشاً لإثبات جريمة الشروع في تهريب كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى البلاد، حيث نظر وكيل النيابة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية إجراءات الاستدلال، التي اتخذها عناصر مركز جمرك ميناء مصراتة البحري بالتعاون مع أعضاء قوة العمليات المشتركة.

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دس المخدرات داخل حاوية للسلع المعمرة
وأثبتت التحريات واقعة دَسِّ كمية من الجواهر المخدرة والمؤثرات العقلية، داخل حاوية مخصصة لنقل سلع معمرة من بلد المنشأ - تركيا.

وبادرت النيابة العامة بإجراء تفتيش الحاوية لغرض البحث عن أية مواد خارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون؛ فترتَّب عن الإجراء ضبط 14 ألفاً و920 قطعة من الحشيش؛ وضبط 829 ألفاً 830 قرصًا ذا تأثيرٍ عقلي.

وبانتهاء إجراء التفتيش، باشرت النيابة إجراء استجواب أحد الضالعين في الواقعة، فأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، ووجَّه الجهات الضبطية بضبط وإحضار بقية من أسهم في الواقعة.

ضبط 14 ألف قطعة حشيش و829 ألف قرص مخدر في حاوية قادمة من تركيا
جانب من المخدرات المضبوطة (مكتب النائب العام)
جانب من المخدرات المضبوطة (مكتب النائب العام)
جانب من المخدرات المضبوطة (مكتب النائب العام)
جانب من المخدرات المضبوطة (مكتب النائب العام)
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