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ضبط عمالة وافدة تسطو على محال تجارية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 12:35 صباحا
ضبط عمالة وافدة تسطو على محال تجارية في مصراتة
قوات إدارة العمليات الخاصة خلال ضبطهم أفراد تشكيل عصابي، 1 نوفمبر 2022، (صفحة الإدارة على فيسبوك)
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أعلنت إدارة المهام الخاصة، مساء الخميس، القبض على مجموعة من العمالة الأفريقية الوافدة، تسطو على المحلات في مدينة مصراتة، وجرى إحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأوضحت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأنها تلقت شكاوى لمواطنين من حدوث أعمال سرقة في منطقتي طمينة والخروبة بمدينة مصراتة، حيث جمعت معلومات واتخذت جميع الإجراءات حيال هذه الأفعال.

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وبهد الانتهاء من الاستدلال وجمع المعلومات، تمكنت إدارة المهام الخاصة من القبض على مجموعة من العمالة الأفريقية الوافدة، والتي اعترفت بارتكاب أعمال سطو وسرقة لمحلات تجارية في تلك المنطقتين.

وأضاف البيان أن المجموعة أحيلت إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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