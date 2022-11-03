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سفير فرنسا يبحث مع مديرة بعثة «يوبام» كيفية دعم ليبيا لمراقبة حدودها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 11:58 مساء
سفير فرنسا يبحث مع مديرة بعثة «يوبام» كيفية دعم ليبيا لمراقبة حدودها
على هامش لقاء السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج مديرة بعثة «يوبام» ناتالينا سي، الخميس 3 نوفمبر 2022 (تويتر)
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قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إنه عقد «اجتماع مثمر» مع مديرة بعثة «يوبام» ناتالينا سي، حول كيفية دعم السلطات الليبية في مراقبة الحدود.

وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا «يوبام»، هي بعثة مدنية مكلفة بالإسهام في جهود السلطات الليبية، لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والإرهاب.

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والأحد الماضي، وقَّع الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية اتفاقًا لتمويل المرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو في وقت تزايدت فيه أعداد المهاجرين من مصر إلى أوروبا عبر ليبيا، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة وسيفيبول الفرنسية اتفقوا على حزمة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في إدارة الهجرة.

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