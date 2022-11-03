القبض على متهم بسرقة 50 سيارة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، القبض على أحد الجناة والعقل المدبر في تشكيل عصابي لسرقة السيارات داخل العاصمة، والمتهم بسرقة أكثر من خمسين سيارة في نطاق العاصمة.

وأفاد بيان لمديرية الأمن على «فيسبوك»، بأن أعضاء مكتب البحث الجنائي باشروا إجراءات القضاء على الجريمة وضبط مرتكبيها ومتابعة السيارات المسروقة.

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وأعلن مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن طرابلس ضبط المتهم واسترجاع سيارة النوع كيا موديل 2019 اللون أبيض بعد كشف ملابسات جريمة سرقة أكثر من 50 داخل العاصمة الكبرى طرابلس وقعت مؤخرا، كان يشوبها الغموض.

إحدى السيارات المسروقة (مديرية أمن طرابلس)

إحدى السيارات المسروقة (مديرية أمن طرابلس)