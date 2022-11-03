ديوان المحاسبة يستعين بخبراء شركة دولية لمراجعة هيئات ومؤسسات عامة

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى ديوان المحاسبة في طرابلس إلى الاستفادة من خدمات خبراء شركة المراجعة الدولية «RSM» استعدادا للاستعانة بهم في أعمال المراجعة التي يعتزم الديوان تنفيذها لبعض الجهات والمؤسسات الليبية، بحسب ما أعلنه الديوان اليوم الخميس.

وقال الديوان عبر صفحته على «فيسبوك» إن وفد من الديوان «ناقش في مقر شركة المراجعة الدولية (RSM) بمدينة لندن استكمال إجراءات التعاقد مع فريق خبراء الشركة المصنفة من العشرة الأوائل دوليا، لمراجعة بعض المؤسسات والهيئات».

الهيئات والمؤسسات المستهدفة بعملية المراجعة

وكشف ديوان المحاسبة عن الجهات والمؤسسات العامة المستهدف بعملية المراجعة التي يعتزم تنفيذها بعد التعاقد مع شركة المراجعة الدولية خلال الفترة المقبلة في إطار عمليات الديوان المحددة وفق القانون.

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وأوضح ديوان المحاسبة أن لقاء وفده في لندن «يأتي تجهيزاً لزيارة رئيس الديوان في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر إلى لندن لتوقيع عقد مراجعة بعض من الاستثمارات الليبية بالخارج وقطاع النفط».

من هي شركة المراجعة الدولية «RSM»؟

وشركة «RSM» هي شبكة مراجعة ومحاسبة دولية مسجلة في انجلترا ومقرها العاصمة البريطانية لندن تأسست في العام 2015، وتضم شركات محاسبة متعددة الجنسيات ما يجعلها تشكل سادس أكبر شبكة خدمات محاسبية مهنية في العالم من حيث الإيرادات.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشبكة فإن الأعضاء في «RSM» هم شركات مراجعة ومحاسبة واستشارات وعلاقات عامة تمارس كل منها أعمالها بشكل مستقل حسب قوانين الدول التي تعمل فيها.

ولدى الشبكة «RSM» شركات مراجعة في 123 دولة وتواجد في أكبر 40 مركزا تجاريا رئيسيا على مستوى العالم، مع أكثر من 860 مكتبا في الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وفريق مكون من أكثر من 51 ألف موظف.