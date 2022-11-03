Atwasat

افتتاح الميناء البحري وجسر المستشار في مدينة درنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 08:34 مساء
افتتاح الميناء البحري وجسر المستشار في مدينة درنة
افتتاح ميناء درنة أمام السفن التجارية، الخميس 3 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، افتتاح ميناء درنة البحري أمام حركة السفن التجارية وكذلك جسر المستشار الرابط بين منطقتي الصحابة والرشيد لتسهيل الحركة المرورية في المدينة.

وحضر الافتتاح كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب رئيس الحكومة رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية علي القطراني، وعدد من النواب ووزراء الحكومة، الذين حضروا أيضا افتتاح عدة مرافق بمدينة درنة في مقدمتها مجمع المحاكم والنيابات في وقت سابق اليوم.

تجهيز ميناء درنة البحري لاستقبال السفن
وأكد المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» أن ميناء درنة البحري أعيد افتتاحه بعد «تجهيزه لاستقبال السفن ومغادرتها»، متوقعا أن «يساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التبادل التجاري مع الدول الأخرى».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القطراني وقف خلال زيارته إلى مدينة درنة اليوم رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين على نسبة إنجاز الصيانة التي أجريت لكلية التربية التابعة لجامعة درنة، وأصدر تعليماته بتوفير احتياجاتها من الأثاث المكتبي وغيرها من الاحتياجات.

- حكومة باشاغا تطلق حملة لحل المختنقات بمدينة درنة
- عقيلة صالح يدعو أعضاء النيابة إلى تسريع الإجراءات.. ويعد بإعادة إعمار درنة على الطراز القديم
- عقيلة صالح يفتتح مجمع المحاكم والنيابات في درنة

كما أكد القطراني أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «تولي اهتماما خاصا بمدينة درنة وتضعها من ضمن أولوياتها من حيث تقديم الخدمات لما لها من خصوصية»، لافتا إلى «أنه وبصفته كرئيس للجنة الأزمة يصدر كآفة التعلميات التي ترفع من معاناة أهلها وتعيدها لمكانتها التي تستحق».

افتتاح مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة
وفي وقت سابق اليوم، افتتح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة، بحضور عدد من النواب ووزراء الحكومة المكلفة من المجلس ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ونقيب المحامين وعدد من أعضاء السلك القضائي.

وألقيت خلال الافتتاح العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية افتتاح مجمع المحاكم والنيابات لـ«ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون»، بعد معاناة مدينة درنة «من الظلم وغياب دولة القانون عندما كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية التي عاثت فيها فساداً وطالت أياديها حتى رجال القضاء» وفق المكتب الإعلامي.

قيلة والقطراني خلال افتتاح ميناء درنة البحري، الخميس 3 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
قيلة والقطراني خلال افتتاح ميناء درنة البحري، الخميس 3 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
عقيلة صالح رفقة عدد من المسؤولين والأعيان خلال افتتاح جسر المستشار في درنة، الخميس 3 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)
عقيلة صالح رفقة عدد من المسؤولين والأعيان خلال افتتاح جسر المستشار في درنة، الخميس 3 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)
عقيلة صالح رفقة عدد من المسؤولين والأعيان خلال افتتاح جسر المستشار في درنة، الخميس 3 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)
عقيلة صالح رفقة عدد من المسؤولين والأعيان خلال افتتاح جسر المستشار في درنة، الخميس 3 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022

الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022
منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا

منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة
«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة

«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة
بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس
«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي

«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي
إصابة رئيس وزراء باكستان السابق في محاولة اغتيال

إصابة رئيس وزراء باكستان السابق في محاولة اغتيال
دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟

دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟
كاركاتير خيري - وعد بلفور

كاركاتير خيري - وعد بلفور
إضاءة على «سيد الأسرار»

إضاءة على «سيد الأسرار»
18 لاعبة فى بطولة «شطرنج طرابلس» للإناث

18 لاعبة فى بطولة «شطرنج طرابلس» للإناث
بايدن يحذر من فوضى قد تضرب الولايات المتحدة

بايدن يحذر من فوضى قد تضرب الولايات المتحدة
خسارة ثقيلة لفريق «الأخضر» أمام «بلاتو يونايتيد» النيجيري

خسارة ثقيلة لفريق «الأخضر» أمام «بلاتو يونايتيد» النيجيري
شاهد في «هذا المساء»: قمة عربية أخرى.. إعلان وتصريحات ولا جديد

شاهد في «هذا المساء»: قمة عربية أخرى.. إعلان وتصريحات ولا جديد
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية

قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
السعودية تشارك بمقاتلات «إف-15» في تدريبات «فالكون آي» العسكرية باليونان

السعودية تشارك بمقاتلات «إف-15» في تدريبات «فالكون آي» العسكرية باليونان
القادة العرب يدعمون «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة.. ويتمسكون بـ«عدم الانحياز» إزاء الحرب في أوكرانيا

القادة العرب يدعمون «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة.. ويتمسكون بـ«عدم ...
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»

شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القبض على وافد لاتهامه بسرقة صقر يمتلكه صاحب مزرعة في الكفرة
القبض على وافد لاتهامه بسرقة صقر يمتلكه صاحب مزرعة في الكفرة
ضبط جرافة على متنها 327 مهاجرا قبالة ساحل القره بوللي
ضبط جرافة على متنها 327 مهاجرا قبالة ساحل القره بوللي
في العدد «363»: تسخين عسكري.. وتفاؤل اقتصادي
في العدد «363»: تسخين عسكري.. وتفاؤل اقتصادي
الملف الليبي في محادثات وزيري خارجية مصر وأميركا
الملف الليبي في محادثات وزيري خارجية مصر وأميركا
افتتاح الميناء البحري وجسر المستشار في مدينة درنة
افتتاح الميناء البحري وجسر المستشار في مدينة درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
المزيد
أبوجناح يتبادل أفكارا مع السفير الفرنسي للتعاون في المجال الطبي
أبوجناح يتبادل أفكارا مع السفير الفرنسي للتعاون في المجال ......
ديوان المحاسبة يستعين بخبراء شركة دولية لمراجعة هيئات ومؤسسات عامة
ديوان المحاسبة يستعين بخبراء شركة دولية لمراجعة هيئات ......
وفد من الاتحاد الأفريقي يصل بنغازي لعقد سلسلة اجتماعات
وفد من الاتحاد الأفريقي يصل بنغازي لعقد سلسلة اجتماعات...
افتتاح الميناء البحري وجسر المستشار في مدينة درنة
افتتاح الميناء البحري وجسر المستشار في مدينة درنة...
الملف الليبي في محادثات وزيري خارجية مصر وأميركا
الملف الليبي في محادثات وزيري خارجية مصر وأميركا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط