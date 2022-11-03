افتتاح الميناء البحري وجسر المستشار في مدينة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، افتتاح ميناء درنة البحري أمام حركة السفن التجارية وكذلك جسر المستشار الرابط بين منطقتي الصحابة والرشيد لتسهيل الحركة المرورية في المدينة.

وحضر الافتتاح كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب رئيس الحكومة رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية علي القطراني، وعدد من النواب ووزراء الحكومة، الذين حضروا أيضا افتتاح عدة مرافق بمدينة درنة في مقدمتها مجمع المحاكم والنيابات في وقت سابق اليوم.

تجهيز ميناء درنة البحري لاستقبال السفن

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» أن ميناء درنة البحري أعيد افتتاحه بعد «تجهيزه لاستقبال السفن ومغادرتها»، متوقعا أن «يساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التبادل التجاري مع الدول الأخرى».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القطراني وقف خلال زيارته إلى مدينة درنة اليوم رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين على نسبة إنجاز الصيانة التي أجريت لكلية التربية التابعة لجامعة درنة، وأصدر تعليماته بتوفير احتياجاتها من الأثاث المكتبي وغيرها من الاحتياجات.

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كما أكد القطراني أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «تولي اهتماما خاصا بمدينة درنة وتضعها من ضمن أولوياتها من حيث تقديم الخدمات لما لها من خصوصية»، لافتا إلى «أنه وبصفته كرئيس للجنة الأزمة يصدر كآفة التعلميات التي ترفع من معاناة أهلها وتعيدها لمكانتها التي تستحق».

افتتاح مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة

وفي وقت سابق اليوم، افتتح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة، بحضور عدد من النواب ووزراء الحكومة المكلفة من المجلس ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ونقيب المحامين وعدد من أعضاء السلك القضائي.

وألقيت خلال الافتتاح العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية افتتاح مجمع المحاكم والنيابات لـ«ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون»، بعد معاناة مدينة درنة «من الظلم وغياب دولة القانون عندما كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية التي عاثت فيها فساداً وطالت أياديها حتى رجال القضاء» وفق المكتب الإعلامي.

قيلة والقطراني خلال افتتاح ميناء درنة البحري، الخميس 3 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

عقيلة صالح رفقة عدد من المسؤولين والأعيان خلال افتتاح جسر المستشار في درنة، الخميس 3 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

عقيلة صالح رفقة عدد من المسؤولين والأعيان خلال افتتاح جسر المستشار في درنة، الخميس 3 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)