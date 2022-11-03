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الملف الليبي في محادثات وزيري خارجية مصر وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 08:13 مساء
الملف الليبي في محادثات وزيري خارجية مصر وأميركا
صورة مركبة: وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. (بوابة الوسط)
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ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في ليبيا، ودعم المسار الدستوري.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، إن شكري تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تناول عددًا من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها الملف الليبي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

دور مصر في مجموعة العمل الاقتصادية
ونقل أبو زيد عن وزير الخارجية الأميركي قوله إن «الولايات المتحدة تقدر الجهود التي تبذلها مصر في إطار دعم المسار الدستوري ورئاستها مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، متمنياً استمرار اضطلاع مصر بهذا الدور المهم».

- 5 دول غربية ومصر وتركيا تؤكد دعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

والجمعة الماضية، أكد مبعوثو الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر، خلال اجتماعهم في لندن، دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لرعاية الانتخابات في ليبيا، على ما أعلن المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو.

والمبعوثون الخمسة يكونون مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا «P3+2+2» وهي تجمع لأكثر الدول انخراطا في الملف الليبي، واجتمعوا في لندن على مدى ثلاثة أيام ابتداء في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر.

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