القبض على وافد لاتهامه بسرقة صقر يمتلكه صاحب مزرعة في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الكفرة، اليوم الخميس، أن أعضاء قسم البحث الجنائي تمكنوا من القبض على أحد العمال الوافدين لاتهامه بسرقة طائر نوع «صقر» يمتلكه أحد أصحاب المزارع في المنطقة.

وأضافت مديرية أمن الكفرة أن المتهم ألقي القبض عليه «بنقطة 2.2 جنوب مدينة الكفرة حيث ينوي الهرب إلى السودان»، مشيرة إلى أنه كان متواجدا هناك على متن مركبة نوع شاحنة تستعد للسفر.

وأضافت المديرية أن المتهم ألقي القبض عليه بناءً على بلاغ من صاحب المزرعة الذي حضر الليلة الماضية إلى قسم البحث الجنائي وقدم شكواه ضد غفير المزرعة متهما إياه بأنه هو من سرق الطائر.

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استرجاع الصقر المسروق

وأكدت مديرية أمن الكفرة أن المتهم جرى نقله بعد القبض عليه إلى قسم البحث الجنائي وخلال التحقيق معه «اعترف بما نُسب إليه» وأبلغ عن «مكان وجود الطائر في إحدى المزارع بالمدينة ليتم استرجاعه».

كما أكدت مديرية أمن الكفرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص، مشيدة بجهود أعضاء قسم البحث الجنائي المبذولة في مكافحة الجريمة وضبط المجرمين.