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عقيلة صالح يدعو النواب إلى جلسة رسمية في بنغازي الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 07:21 مساء
عقيلة صالح يدعو النواب إلى جلسة رسمية في بنغازي الإثنين المقبل
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، أعضاء المجلس إلى حضور «جلسة رسمية» في مدينة بنغازي الإثنين المقبل، 7 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الدعوة، التي نشرها الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الجلسة ستناقش عددًا من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس.

قانون الرواتب الموحد
وفي جلسته الأخيرة التي عقدت في 18 أكتوبر الماضي، أحال المجلس ملاحظات النواب بشأن مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنتين التشريعية والمالية بانتظار ردها للتصويت عليه.

والثلاثاء الماضي، اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في مقر فرع المجلس بطرابلس، مع عدد من النواب لمناقشة 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية، في مقدمتها ملف القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات، ثم لاحقا اجتمع النويري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، واتفقا ضرورة توافق المجلسين على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية والمناصب السيادية.

- «النواب» يحيل مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنة التشريعية
- جلسة مغلقة لـ«النواب» لمناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي
- النويري يبحث مع عدد من النواب 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية
- مجلس الدولة يحيل القاعدة الدستورية للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها

القاعدة الدستورية
وأمس الأربعاء أعلن مجلس الدولة «استكمال التصويت على القاعدة الدستورية وإحالتها للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها». لكن لا تزال المعلومات غير متوفرة عن القاعدة الدستورية التي يتفاوض حولها مجلس الدولة مع مجلس النواب استعدادًا لإقرار الإطار اللازم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في ليبيا.

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