عقيلة صالح يدعو النواب إلى جلسة رسمية في بنغازي الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، أعضاء المجلس إلى حضور «جلسة رسمية» في مدينة بنغازي الإثنين المقبل، 7 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الدعوة، التي نشرها الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الجلسة ستناقش عددًا من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس.

قانون الرواتب الموحد

وفي جلسته الأخيرة التي عقدت في 18 أكتوبر الماضي، أحال المجلس ملاحظات النواب بشأن مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنتين التشريعية والمالية بانتظار ردها للتصويت عليه.

والثلاثاء الماضي، اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في مقر فرع المجلس بطرابلس، مع عدد من النواب لمناقشة 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية، في مقدمتها ملف القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات، ثم لاحقا اجتمع النويري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، واتفقا ضرورة توافق المجلسين على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية والمناصب السيادية.

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