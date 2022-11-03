حكومة باشاغا تطلق حملة لحل المختنقات بمدينة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت لجنة الأزمة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، حملة لحل المختنقات بمدينة درنة ورفع المعاناة التي تواجه المواطنين بشكل يومي، تحت شعار «درنة الزاهرة»، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الحملة التي انطلقت أمس الأربعاء، تأتي ضمن خطة كاملة للحكومة عن طريق لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية برئاسة نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية علي القطراني والمشكلة بقرار رئيس الحكومة فتحي باشاغا قبل أسابيع

المناطق المستهدفة بحملة حل المختنقات في درنة

وقال المكتب الإعلامي إن الحملة انطلقت بمساندة من الجهات الأمنية والعسكرية بمدينة درنة وبدأت بإزالة القمامة والركام من عدة مواقع بالمدخل الغربي للمدينة وعمارات الضمان وعمارات شركة الجبل ووادي الساحل الشرقي والمقبرة القديمة ومحيط مسجد الصحابة وطريق الكورنيش والأودية الرئيسية التي تمثل المتنفس الرئيسي للمدينة.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الخطة التي وضعتها لجنة الأزمة وبدأت في تنفيذها تشمل صيانة الإنارة وطلاء فواصل الطرقات وإعادة حدائق وملاهي المدينة بالشكل المناسب، منوها بأن الحملة ستستمر لعدة أيام حتى تستكمل كافة المواقع المستهدفة بالنظافة ونقل الركام وتهذيب وتنظيم المدينة وإخراجها بالصورة التي تستحقها درنة الزاهرة.

الآلات المشاركة حملة حل المختنقات في مدينة درنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

الآلات المشاركة حملة حل المختنقات في مدينة درنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)