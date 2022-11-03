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السودان يكشف اتفاقا مع «الوحدة» لاستئناف تصدير اللحوم والمواشي إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 06:47 مساء
السودان يكشف اتفاقا مع «الوحدة» لاستئناف تصدير اللحوم والمواشي إلى ليبيا
لقاء أبوجناح مع وفد الغرفة الاقتصادية الليبية - السودانية المشتركة، الأربعاء 2 نوفمبر 2022.(حكومتنا)
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أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استعدادها لإعادة استئناف عمليات استيراد اللحوم والمواشي من السودان إلى الأسواق الليبية مع إزالة كافة المعوقات والمشاكل الفنية واللوجستية التي ظلت تواجه الصادرات السودانية.

وعقد ممثلون عن الغرفة التجارية السودانية، أمس الأربعاء، اجتماعا في العاصمة طرابلس مع مسؤولين من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

شروط استئناف تصدير اللحوم والمواشي السودانية إلى ليبيا
وكشف رئيس وفد الجانب السوداني بغرفة التجارة السودانية الليبية المشتركة محمد أحمد الزين في تصريح إلى وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، عقب اجتماع مشترك للوفد مع وكيل الزراعة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية محمد تركي، عن الاتفاق خلال الاجتماع على تكوين لجنة فنية مشتركة بين البلدين تضم الوزارات المعنية بالسودان وليبيا والغرفة السودانية الليبية المشتركة والجهات الفنية ذات الصلة للعمل على إزالة المعوقات والمشاكل الحالية الماثلة أمام انسياب صادرات اللحوم والمواشي السودانية إلى ليبيا، كما جرى الاتفاق على الإجراءات والشروط والضوابط المطلوبة لتسهيل عملية استئناف انسيابها للأسواق الليبية.

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وأشار محمد أحمد الزين إلى أن الاجتماع شدد على أهمية العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وضرورة العمل على تفعيل نشاط النقل البري والبحري والجوي وفق اتفاقيات ثنائية بين البلدين، مؤكدا أن الزيارة أظهرت توفُّر الإرادة للقيادة السياسية في ليبيا لتجاوز العقبات للارتقاء بالعلاقات التجارية وتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين.

إعادة فتح الحدود بين ليبيا والسودان
وجاء الاجتماع بعد يومين من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، عن قرار بإعادة فتح المنفذ الحدودي بين ليبيا والسودان لاستئناف حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين، وقال إن «السودان يملك مياها عذبة وأراضي خصبة، وإن التعاون مع ليبيا سينتج سلة غذائية لها ولجيرانها أيضا».

وخلال افتتاحه منتدى اقتصادي في العاصمة طرابلس بعنوان «المنطقة الحرة لتجارة العبور»، أضاف الدبيبة أن «إقفال الحدود بين ليبيا والسودان أمر غريب، وحقيقة لا نقبل بها، وأعلن قراري بفتح الحدود مع السودان».

وكان الدبيبة يلمّح إلى إغلاق الحدود الليبية السودانية التي تسيطر عليها قوات القيادة العامة في يناير الماضي، وهو القرار الذي جاء وقتها بعد تصاعد خطر الفصائل المعارضة المسلحة السودانية النشطة عبر المناطق الحدودية المشتركة.

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