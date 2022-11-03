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باشاغا يوجه بصيانة وتأهيل المرافق التعليمية والخدمية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 06:22 مساء
باشاغا يوجه بصيانة وتأهيل المرافق التعليمية والخدمية في سرت
جولة باشاغا بمقر المعهد العلي للعلوم والتقنية في سرت، الخميس 3 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الجهات المعنية بصيانة وتأهيل المرافق التعليمية والخدمية في سرت، وذلك خلال تفقده للمعهد العالي للعلوم والتقنية بالمدينة، اليوم الخميس، قبيل استكمال التجهيزات ووضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مقر الحكومة.

ورافق باشاغا خلال جولته كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، وعضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية، وعميد بلدية سرت مختار المعداني.

لماذا لم يستكمل المعهد العالي للعلوم والتقنية في سرت؟
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن زيارة باشاغا للمعهد تأتي امتدادا لزياراته الميدانية التي شملت عددا من المرافق التعليمية والخدمية لمعالجة المختنقات التي تعترض أداءها ووضع الحلول العاجلة لتفعيل دورها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن زيارة باشاغا للمعهد استهدفت الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي حالت دون استكمال المعهد العالي للعلوم والتقنية في سرت، وظلّت أبوابه مغلقة أمام أكثر من 600 طالب.

باشاغا يطالب الأجهزة الرقابية بالتصدي للفساد
وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا «طالب خلال الزيارة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالوقوف على حالات الفساد التي طالت المعهد وحالت دون استكماله لأكثر من 15 عاما، ومتابعة مرافق خدمية أخرى توقف العمل فيها نتيجة الرشوة والفساد وغياب الرقابة».

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن باشاغا وجه خلال الزيارة الجهات المعنية ببدء العمل فورا في صيانة وتجهيز المعهد لتمكينه من تقديم الخدمة التعليمية للطلبة من كل أرجاء البلاد.

جولة باشاغا بمقر المعهد العلي للعلوم والتقنية في سرت، الخميس 3 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا بمقر المعهد العلي للعلوم والتقنية في سرت، الخميس 3 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
بمقر المعهد العلي للعلوم والتقنية في سرت، الخميس 3 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
بمقر المعهد العلي للعلوم والتقنية في سرت، الخميس 3 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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