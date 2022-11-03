عقيلة صالح يدعو أعضاء النيابة إلى تسريع الإجراءات.. ويعد بإعادة إعمار درنة على الطراز القديم

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء النيابة العامة «إلى سرعة اتخاذ الإجراءات بالسرعة الممكنة حتى لا تفقد فعاليتها في حماية النظام العام»، متعهدا بالعمل مع الجميع من أجل إعادة إعمار مدينة درنة «بالطراز القديم».

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة، اليوم الخميس، بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح عبدالقوي، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس لجنة استقرار بنغازي علي الحبري، وعدد من النواب والمسؤولين والقيادات المحلية.

عقيلة صالح يشيد بدور القضاء في تحقيق العدالة

وأشاد عقيلة في كلمته التي نشرها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب بدور القضاء، مؤكدا أن رسالته «هي إقامة العدل بين الناس وهي مهمة قدسية تستمد وجودها من النيابة عن المجتمع الإنساني في إعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف الضعيف والمظلوم وهي المهمة الأولى للدولة».

كما أشاد عقيلة بدور القضاة، واصفا إياهم بأنهم هم من يحيلون «نصوص القانون الغامضة إلى حقائق تنبض بالحياة هو وحده الذي يستطيع أن يتغلغل إلى روح المشرع وإرادة الجماعة التي وضعت بنفسها القانون لمصلحتها هي أولا وقبل كل شيء وهو الذي يجعل النصوص الصماء تنفجر وتتمخض عن حقوق وواجبات وضمانات وهو وحده الذي يسخر قوى الدولة في رد الحق لصاحبه ولو كان أصغر مواطن يأخذه من مغتصبه ولو كان أكبر كبيرا».

- عقيلة صالح يفتتح مجمع المحاكم والنيابات في درنة

وشدد عقيلة على أن «القضاء وظيفة سامية ورتبة عالية لكنها تقتضي من الفضائل والمكارم ما لا ينال بسهولة ومن التبعية ما تنخلع له القلوب» لأن «القضاء عدالة وأمانة على الأموال والأعراض»، مؤكدا أن من ضروريات القضاء أن يكون القاضي «محايدا نزيها عفيف اليد واللسان».

وأكد عقيلة على احترام «دور النيابة العامة كأداة لحماية القانون وضمان حيدتها في تصرفاتها»، لأنها المسؤولة عن «حسن إدارة العدالة»، داعيا «أعضاء النيابة العامة، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات بالسرعة الممكنة حتى لا تفقد فعاليتها في حماية النظام العام وضمان احترام الحرية فالسرعة ضرورية وحتمية في كافة الخصومات الجنائية لتحقيق الدفاع الاجتماعي وتطبيقا للقانون الذي يحمي مصالح المجتمع ويحمي أيضا حريات الأفراد».

عقيلة صالح يتعهد إعادة إعمار درنة على الطراز القديم

وأشاد رئيس مجلس النواب في كلمته بدور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس لجنة الاستقرار علي الحبري لحرصه على إنجاز صيانة مقر محكمة الاستئناف في درنة بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء لإنشائها لتقريب العدالة لمواطني المدينة والمناطق القريبة الواقعة في نطاق اختصاصها.

كما أشد عقيلة صالح بالدور الوطني لمدينة درنة قائلا إنها «تضم رفات أكثر من 70 صحابيا، بلد الثقافة والعلم والمعرفة والتعايش المجتمعي، درنة شهدت ميلاد أول مسرح ليبي منذ 100 عام، درنة المدينة الساحلية الجميلة من أجمل المنتجعات الطبيعية في العالم، بلد الفن والنسيج الاجتماعي الرائع، ولا يمكن لدرنة أن تكون حاضنة للإرهاب أو داعمة للفوضى».

وشدد عقيلة على ضرورة أن «تعود درنة آمنة جميلة كما كانت تعرف»، مشيرا إلى تعرض أجزاء من المدينة القديمة فيها للدمار بسب الحرب على الإرهابيين الذين استغلوها ملاذا لهم، متعهدا بالعمل مع الجميع «على إعادة إعمارها وبالطراز القديم».