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صبراتة: ضبط متهمين بالهجوم المسلح على منزل مواطن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 04:37 مساء
صبراتة: ضبط متهمين بالهجوم المسلح على منزل مواطن
المتهمان بالسطو المسلح بعد ضبطهما في صبراتة، 3 نوفمبر 2022 (مديرية أمن صبراتة)
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أكدت مديرية أمن صبراتة ضبط متهمين بالهجوم المسلح على منزل مواطن في ضواحي المدينة فجر اليوم الخميس.

وقالت المديرية في بيان إن المتهمين قاما بهجوم مسلح على منزل أحد المواطنين وأطلقا الرصاص، فيما لم تكشف باقي تفاصيل الحادث.

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وألقى أعضاء قسم البحث الجنائي القبض على المتهمين، واتُخذ ما يلزم من إجراءات وجرى إيداعهما الحجز.

ضبط متهم آخر في وقائع سرقة وسطو مسلح 
كما ألقى أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة القبض على المتهم (أ.م.ع) لاتهامه في عدة وقائع منها السطو المسلح وسرقة أحد المنازل، فيما اتخذت الإجراءات وأُودع الحجز، بحسب المديرية.

السلاح المستخدم في السطو المسلح على منزل مواطن بصبراتة، 3 نوفمبر 2022 (مديرية أمن صبراتة)
السلاح المستخدم في السطو المسلح على منزل مواطن بصبراتة، 3 نوفمبر 2022 (مديرية أمن صبراتة)
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