البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى «التحقيق الكامل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين ومقاضاة مرتكبيها».

وشددت البعثة في بيان اليوم الخميس على ضرورة «حماية الصحفيين بوصفهم حماة أساسيين لحرية التعبير عن الرأي».

البعثة تشيد بشجاعة الصحفيين في مواجهة خطاب الكراهية

وأحيت البعثة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، مذكرة بـ«الصحفيين الشجعان في ليبيا الذين كانوا ضحية خطاب الكراهية أو الضرب أو الاعتقال أو الخطف أو الاختفاء أو القتل بسبب عملهم وتؤكد حق الناس في الوصول إلى المعلومات».

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وأشارت إلى أنه بين العامين 2021 و 2022، جرى «خطف واختفاء ثلاثة صحفيين على الأقل في ليبيا بين 36 يوما و10 أشهر. وتعرض ثلاثة آخرون، بينهم امرأة، للاعتداء على أيدي مسلحين أثناء إجراء مقابلات علنية. ولم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة».