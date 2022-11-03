ديوان المحاسبة يتابع معدلات الإنفاق الحكومي في اجتماع مع الدبيبة ومسؤولين آخرين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع موسع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع ديوان المحاسبة معدلات الإفصاح والشفافية من قبل الأجهزة التنفيذية، ومتابعة الإنفاق الحكومي وترشيده وضرورة العمل على تحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وقال ديوان المحاسبة إن الاجتماع عقد في مقره اليوم الخميس بحضور عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي ورئيس الديوان خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقة عبد الحميد الدبيبة ونائبه رمضان أبوجناح ووزراء المالية والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة ذاتها، وعدد من مستشاري ومدراء الإدارات بهذه المؤسسات.

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نقاش حول مسألة تحسين الخدمات للمواطنين

وأوضح الديوان أن اللقاء خصص «لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية من قبل الأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة، ومتابعة الإنفاق الحكومي وترشيده وضرورة العمل على تحسين جودة الخدمات للمواطنين، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين كافة الجهات الرقابية والتنفيذية من أجل المزيد من الإفصاح والشفافية، والعمل على عدالة التوزيع في المشروعات التنموية».

كما جرت مناقشة «خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الواجبة للمرحلة الحالية والقادمة ومعالجة المختنقات المالية في الباب الأول خلال العام المالي الجاري 2022 م وفقاً لما تقضي به التشريعات النافذة».

جانب من اجتماع مسؤولين من حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي مع ديوان المحاسبة، 3 نوفمبر 2022 (ديوان المحاسبة)