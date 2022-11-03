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خلال تسلمها رئاسة مجلس الأمن.. غانا تدعو إلى احترام حقوق المهاجرين في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 03 نوفمبر 2022, 02:29 مساء
خلال تسلمها رئاسة مجلس الأمن.. غانا تدعو إلى احترام حقوق المهاجرين في ليبيا
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت غانا إلى احترام حقوق المهاجرين في ليبيا، خلال عملية العبور إلى بلدان المقصد.

ولدى تسلم غانا رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر، عقد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هارولد أدلاي أجيمان، مؤتمرا صحفيا في نيويورك، تحدث فيه عن برنامج عمل المجلس لهذا الشهر، وفق ما جاء في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء.

وقال السفير هارولد أجيمان إن رئاسة بلاده ستركز على تعزيز السلام والأمن العالميين من أجل التنمية المستدامة والشاملة، لا سيما في قارة أفريقيا.

وعن وضع المهاجرين في ليبيا، أشار إلى تحدث الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن من قبل عن القضية، مبينا أن المهاجرين يسعون إلى العبور (إلى أوروبا) لدواعٍ عديدة، ويتعين احترام حقوقهم خلال عملية العبور وفي بلدان المقصد.

وأوضح أن موقفهم ظل يؤكد دائما على ضرورة معاملة هؤلاء المهاجرين باحترام، وأضاف «نعلم أيضا أنه قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذا الأمر، ونحن نتابع ذلك».

إعادة أكثر من 16 ألف مهاجر إلى ليبيا خلال 2022
ومنذ بداية العام 2022، جرى اعتراض أكثر من 16 ألف مهاجر غير شرعي وأعيدوا إلى ليبيا، وفقا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة.

- إجلاء 174 مهاجرا من ليبيا إلى النيجر

وقالت المنظمة إن نحو 216 شخصا لقوا حتفهم خلال محاولتهم العبور فيما لا يزال 724 شخصا مفقودين ويُرجح أنهم توفوا. ويقف وراء انتعاش الهجرة السرية عصابات تخصصت في نقل اللاجئين عبر الصحراء الأفريقية الكبرى وصولا إلى الساحل الليبي، وهناك يجري الترتيب لرحلات محفوفة بالمخاطر عبر قوارب متهالكة إلى السواحل الأوروبية ما يؤدي لغرقهم.

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