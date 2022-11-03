العابد يصدر قرارا بحظر التدخين في أماكن العمل

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، قرارا بحظر التدخين في أماكن العمل.

ونصت المادة الأولى من القرار، رقم 423 للعام 2022، على حظر التدخين في أماكن العمل، على أن تعلن جهة العمل ذلك في أماكن ظاهرة حماية السلامة وصحة العاملين والزوار، وحفاظا على الممتلكات والبيئة، حسب صورة القرار المنشورة على صفحة الوزارة، بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

كما وجه القرار، في مادته الثانية، باعتماد الدليل الإجرائي لحظر التدخين في أماكن العمل المرفق معه، ويتولى مفتشو العمل والسلامة المهنية مهمة مراقبة تنفيذ أحكامه بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.