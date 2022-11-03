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إردوغان: ليبيا في مقدمة الدول الأكثر طلبا للتنقيب عن الغاز عبر السفن التركية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 03 نوفمبر 2022, 01:51 مساء
إردوغان: ليبيا في مقدمة الدول الأكثر طلبا للتنقيب عن الغاز عبر السفن التركية
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن ليبيا تتقدم قائمة الدول الأكثر تقدما بطلبات التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقولها بواسطة السفن التركية.

وصرح إردوغان، في مقابلة أجرتها قناة «خبر» التركية مساء الأربعاء، بأن أنقرة تتلقى مقترحات في خصوص مشاريع الطاقة والتنقيب عن الغاز من دول مختلفة، وفي مقدمتها ليبيا.

وأضاف الرئيس التركي أن سفن التنقيب التركية قد تنقب في حقول غاز بلدان أخرى إن تطلب الأمر، مردفا: «لدينا فرصة لبيع الغاز المستخرج في ذلك البلد أو لبلدان أخرى».

وتصاعد التوتر بين تركيا ودول مصر واليونان وفرنسا والاتحاد الأوروبي منذ مطلع أكتوبر بعد أن وقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عدة اتفاقيات مع تركيا، منها الخاصة بالتنقيب في المناطق التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز في البحر الأبيض المتوسط.

توقف المحادثات بين مصر وليبيا
وتسببت الخطوة في تجميد مصر المحادثات للتطبيع مع تركيا، حسبما أعلن وزير الخارجية سامح شكري، بينما علق وزير الخارجية تشاووش أوغلو قائلا إن عملية التطبيع مع مصر «تتقدم ببطء مقارنة مع البلدان الأخرى».

وأضاف في كلمة خلال مشاركته في ندوة بعنوان «السياسة الخارجية التركية تجاه شرق المتوسط وبحر إيجة»، أن الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها أنقرة مع حكومة الوحدة «ليست ضد مصر»، متابعا: «لولا تركيا لكانت ليبيا اليوم أشبه بسورية، بمعنى آخر، لو لم نوقف الهجوم على طرابلس لكانت البلاد ستشهد حرب شوارع، فوجودنا في ليبيا هو في الواقع ضمانة للسلام والاستقرار وهذا ليس تحركا ضد مصر»، وأكد أن تركيا ليس لديها أي مشاكل مع مصر، التي تعد بلدا مهما للجميع.

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