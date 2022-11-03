«الصحة»: استعراض مقترح خطة الاستجابة الطارئة لصحة المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مقترح الخطة المعدة بشأن الاستجابة الطارئة لصحة المهاجرين.

جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلين عن مجموعة العمل الدولية لصحة المهاجرين، التي تضم عددًا من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، في مكتب التعاون الدولي بالوزارة، حسب بيان الأخيرة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المقترح، وسُبل تعزيز الجهود المشتركة لتحسين خدمات المهاجرين.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بشأن تكثيف الجهود مع المنظمات الدولية المعنية بتقديم الخدمات الصحية للمهاجرين.