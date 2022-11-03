ضبك وافدين بحوزتهما 190 غراما من «الكوكايين» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد إدارة العمليات والتنسيق بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تشكيلًا عصابيًا من وافدين، يحملان إحدى الجنسيات الأفريقية، يروجان لمخدر «الكوكايين» داخل العاصمة طرابلس.

ووردت المعلومات إلى الإدارة حول نشاط المتهمين، حيث تشكل فريق أمني لمتابعة القضية والتأكد، حيث جرى إعداد كمين لأحدهما، وضبط بحوزته 40 غرامًا من المخدر، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى ضبط المتهم الثاني وبحوزته 150 غرامًا، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.